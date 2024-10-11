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Гран-при России. «Лед Мечты». КМС. Лазарев, Воронов, Колесников, Ленков, Толчинский выступят с короткими программами

Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25
Источник: Sports

1-й этап.

«Лед Мечты».

Москва.

Юноши.

Короткая программа.

Начало — 19:35 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала.

Первая разминка.

1. Климентий Толчинский.

2. Борис Татаров.

3. Максим Стрелков.

4. Илья Малышев.

5. Арсений Степанов.

6. Василий Пономарев.

Вторая разминка.

7. Николай Колесников.

8. Владислав Виниченко.

9. Герман Ленков.

10. Платон Каблуков.

11. Эдуард Камоев.

12. Александр Семков.

Третья разминка.

13. Макар Николаев.

14. Михаил Алексахин.

15. Дмитрий Пустовалов.

16. Лев Лазарев.

17. Вадим Воронов.

18. Макар Пузин.