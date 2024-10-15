Елизавета Туктамышева: «Хочется быть тренером в полноценном режиме. Пока приходится совмещать – все-таки в шоу, на телевидении зарабатываешь больше»

Сейчас я не на ставке, просто пробую. Так что заработка от тренерской работы нет, но мне нужен опыт, это моя потребность. Конечно, мне хочется быть тренером в полноценном режиме. Но пока не так много времени на это. Было бы больше времени, я бы уже давно занялась официальным трудоустройством.