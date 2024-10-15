Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туктамышева о реакции Лутфуллина на проигрыш: «В эфир попало то, что лучше бы не попадало. Это неприемлемо, нужно держать себя в руках в любых ситуациях»

Лутфуллин стал вторым на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, уступив победителю – Николаю Угожаеву – 0,17 балла.
Источник: Sports

«#####», — сказал фигурист при объявлении оценок.

"Во время выставления оценок Глеба на Мемориале Панина произошла неловкая ситуация — в эфир попало то, что лучше бы не попадало. Я ничего не стала высказывать ему, думаю, он и сам все понял по моей реакции.

Конечно, это неприемлемо, нужно держать себя в руках в любых ситуациях. Он парень эмоциональный, но я надеюсь, такого больше не повторится.

Спортсмен никогда не должен терять лицо. Он должен держать его в любых состояниях и в любых ситуациях. И не важно — слишком высокие или слишком низкие оценки он получил", — написала Туктамышева в блоге на Sports.

«Если бы за тренерство и шоу платили одинаково, возможно, я выбрала бы первое». Лиза Туктамышева в новой роли.