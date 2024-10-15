Туктамышева о реакции Лутфуллина на проигрыш: «В эфир попало то, что лучше бы не попадало. Это неприемлемо, нужно держать себя в руках в любых ситуациях»

«#####», — сказал фигурист при объявлении оценок.
"Во время выставления оценок Глеба на Мемориале Панина произошла неловкая ситуация — в эфир попало то, что лучше бы не попадало. Я ничего не стала высказывать ему, думаю, он и сам все понял по моей реакции.
Конечно, это неприемлемо, нужно держать себя в руках в любых ситуациях. Он парень эмоциональный, но я надеюсь, такого больше не повторится.
Спортсмен никогда не должен терять лицо. Он должен держать его в любых состояниях и в любых ситуациях. И не важно — слишком высокие или слишком низкие оценки он получил", — написала Туктамышева в блоге на Sports.
«Если бы за тренерство и шоу платили одинаково, возможно, я выбрала бы первое». Лиза Туктамышева в новой роли.