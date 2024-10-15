— Тяжело ли спортсмену привыкать к новой жизни после окончания карьеры? — У всех по-разному, мне было супер. — Какую страну ты бы хотела посетить следующей? — Норвегия. — Что самое сложное в подготовке вашего шоу? — Совместить все декорации и технические моменты с предстоящими соревнованиями по фигурному катанию, которые будут прям впритык к нашему шоу. — Есть любимый стиль, которого придерживаешься? — Я думаю, что по мне это видно. Назовем это old money. — Кто вам поставил показательный номер, который вы катали недавно в Казахстане? — Сама. — Как продвигается подготовка к юбилейному шоу? — Все идет по плану, готовим для вас много всего интересного. — Будет ли твое шоу в других городах? — Нет, шоу будет только одно-единственное. И вы все еще можете купить на него билеты, — ответила Медведева.