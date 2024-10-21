Дмитрий Губерниев: «Меня очень часто приглашают в “Ледниковый период”. Если вести — то с Загитовой»

— Меня звали в жюри, мы с Ильей разговаривали. Меня очень часто туда приглашают. Если можно было, чтобы сердце самовольно разлюбило. В том смысле, что если бы я не был связан контрактом с ВГТРК, каналом «Россия» — наверное да. Но я работаю в команде Олега Добродеева и горжусь этим.