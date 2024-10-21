Дмитрий Губерниев: «Меня очень часто приглашают в “Ледниковый период”. Если вести — то с Загитовой»

— Меня звали в жюри, мы с Ильей разговаривали. Меня очень часто туда приглашают. Если можно было, чтобы сердце самовольно разлюбило. В том смысле, что если бы я не был связан контрактом с ВГТРК, каналом «Россия» — наверное да. Но я работаю в команде Олега Добродеева и горжусь этим.
— А с кем бы в паре, если бы не в жюри, хотели бы поучаствовать в этом проекте?
— Безусловно, если вести — то с [Алиной] Загитовой. Заодно бы поделали так называемые «рупора»: рла, рля, рло, рле, — сказал Губерниев.
«Ледниковый период» возвращается спустя два года: Медведева сменила Загитову, будут участники из народа.