Умер Валерий Мешков, первый фигурист СССР, отправленный на Олимпиаду

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования близким, родным, коллегам, ученикам Валерия Ивановича Мешкова. Память об этом удивительном и светлом человеке будет жить в наших сердцах», — говорится в сообщении.
Мешков — двукратный победитель первенства СССР среди юниоров (1957 и 1959), четырехкратный чемпион СССР (1961, 1962, 1964 и 1966), двукратный серебряный (1965, 1968) и двукратный бронзовый (1963, 1967) призер чемпионатов СССР, двукратный победитель зимней Спартакиады народов СССР (1962 и 1966).
Мешков является первым фигуристом-одиночником СССР, который был направлен на Олимпийские игры 1964 года в Инсбруке (Австралия). Однако во время плановой тренировки он получил повреждение и не участвовал в Играх. На этих соревнованиях Олег Протопопов и Людмила Белоусова стали первыми советскими чемпионами Олимпийских игр в фигурном катании.
После завершения спортивной карьеры Мешков был художественным руководителем аттракциона «Цирк на льду». На протяжении долгого времени работал детским тренером по фигурному катанию на коньках в ДС «Сокольники».