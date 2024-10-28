Умер Валерий Мешков, первый фигурист СССР, отправленный на Олимпиаду

Мешков является первым фигуристом-одиночником СССР, который был направлен на Олимпийские игры 1964 года в Инсбруке (Австралия). Однако во время плановой тренировки он получил повреждение и не участвовал в Играх. На этих соревнованиях Олег Протопопов и Людмила Белоусова стали первыми советскими чемпионами Олимпийских игр в фигурном катании.