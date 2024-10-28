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Туктамышева, Гуменник, Угожаев, Бережная и Ягудин выступят в шоу Авербуха «12 месяцев» в Санкт-Петербурге

Спектакль Ильи Авербуха «12 месяцев» пройдет 30 и 31 декабря в Ледовом дворце.

Источник: Sports

На лед выйдут олимпийские чемпионы Елена Бережная и Алексей Ягудин, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, а также Петр Гуменник и Николай Угожаев.

"Петербургский театр, известный своими яркими и добрыми ледовыми спектаклями, представит ледовую постановку по мотивам Самуила Маршака, переосмысленную в завораживающих проекциях от Raduga Design и концептуальных декорациях художницы Нины Кобиашвили.

Роль Принцессы в спектакле исполнит Елизавета Туктамышева. Принцесса и Учитель танцев, самый обаятельный и привлекательный Алексей Ягудин — харизматичная парочка; их роли полны обаяния и юмора.

Учитель не только объясняет Принцессе важность запятой в предложении «казнить нельзя помиловать», но попутно проверяет знания у юных зрителей шоу в интерактивных номерах.

Очаровательная Елена Бережная в роли коварной мачехи дает падчерице невыполнимое задание — найти подснежники в зимнем лесу", — говорится в описании спектакля.

Дети до трех лет смогут посетить шоу бесплатно.