Туктамышева, Гуменник, Угожаев, Бережная и Ягудин выступят в шоу Авербуха «12 месяцев» в Санкт-Петербурге

На лед выйдут олимпийские чемпионы Елена Бережная и Алексей Ягудин, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, а также Петр Гуменник и Николай Угожаев.
"Петербургский театр, известный своими яркими и добрыми ледовыми спектаклями, представит ледовую постановку по мотивам Самуила Маршака, переосмысленную в завораживающих проекциях от Raduga Design и концептуальных декорациях художницы Нины Кобиашвили.
Роль Принцессы в спектакле исполнит Елизавета Туктамышева. Принцесса и Учитель танцев, самый обаятельный и привлекательный Алексей Ягудин — харизматичная парочка; их роли полны обаяния и юмора.
Учитель не только объясняет Принцессе важность запятой в предложении «казнить нельзя помиловать», но попутно проверяет знания у юных зрителей шоу в интерактивных номерах.
Очаровательная Елена Бережная в роли коварной мачехи дает падчерице невыполнимое задание — найти подснежники в зимнем лесу", — говорится в описании спектакля.
Дети до трех лет смогут посетить шоу бесплатно.