Медведева об ОИ-2018: «Обиды на Тутберидзе точно нет, лишь благодарность. Смотрю на события в том году как на что-то, что должно было произойти, чтобы я стала собой»

— Нет, такого разговора с ней не было. Правильно это или нет — я не знаю. Меня воспитывали так, что всегда нужно разговаривать. Возможно, мне и хотелось бы, но в нашей ситуации с Этери Георгиевной это особо и не нужно, потому что я выросла, я и так все понимаю.