Медведева о Чигиреве: «Мы с недавних пор больше не вместе. Так случается в жизни, когда люди понимают, что им больше не по пути»

— Нет, я не могу представить, потому что я никогда не была в спорте в таких условиях, как современные российские фигуристы. Я не знаю, честно. Я только наблюдатель со стороны. Это не только его решение, это решение его тренерской команды тоже, — сказала Медведева в интервью Ксении Собчак.