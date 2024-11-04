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Медведева о Чигиреве: «Мы с недавних пор больше не вместе. Так случается в жизни, когда люди понимают, что им больше не по пути»

— В интервью журналу Maxim ты сказала: «Встречаться с лысым и толстым — это ужасная дискриминация, конечно, но нет».
Источник: Sports

— Ну вот такие вкусы у меня.

— Но вот недавно твои вкусы прояснились. Ты рассекретила отношения с фигуристом Дмитрием Чигиревым. Красавцем, не толстым и не лысым. Расскажи, вы по-прежнему вместе?

— Мы с недавних пор больше не вместе. Так случается в жизни, когда люди понимают, что им больше не по пути. Никаких громких скандалов, ничего, просто два адекватных взрослых человека поговорили и поняли, что, наверное, надо что-то делать. Решили разойтись.

— А сколько вы встречались?

— Почти два года.

— Много. Мне казалось, там столько любви, было видно, прямо, что огонь горит… Он обидел тебя, да?

— Нет, абсолютно нет. В наших отношениях было очень много любви, много понимания, взаимопонимания.

— Не ревновала его к партнерше?

— Нет.

— Сложно, мне кажется, в фигурном катании. Все равно это вид спорта, где все время с другой женщиной обнимаешься, подкидываешь, крутишь.

— Нет, мне было нормально, я изначально понимала, что парень — спортсмен-парник. Все, это дальше не обсуждается, есть спортивная карьера, спортивная судьба, и единственное, что я могу сделать — это только поддерживать.

— Есть такая важная деталь, хочу тебя спросить. Твой уже бывший бойфренд решил сменить спортивное гражданство, выступать за Узбекистан. Как ты к этому относишься?

— Я к этому не отношусь.

— Для тебя это было бы приемлемо? Ты можешь представить себя на его месте — ты бы поступила так же, если бы для спортивных целей, учитывая сложную мировую ситуацию, нужно было поменять гражданство?

— Нет, я не могу представить, потому что я никогда не была в спорте в таких условиях, как современные российские фигуристы. Я не знаю, честно. Я только наблюдатель со стороны. Это не только его решение, это решение его тренерской команды тоже, — сказала Медведева в интервью Ксении Собчак.

От бронзы чемпионата Москвы до медали Гран-при Канады за год: путь парня Медведевой и его партнерши.