Медведева о религии: «Я всегда говорила с Богом, на всех выступлениях. Живу с пониманием того, что свыше кто-то или что-то есть, он или оно со мной»

И столько всего этого слышала в жизни своей, что я просто сейчас живу с пониманием того, что свыше кто-то или что-то есть, он или оно со мной, и пока что мне этого достаточно, и я насматриваюсь просто, чтобы определить конечный для себя образ того, во что я верю", — сказала двукратная чемпионка мира в интервью Ксении Собчак.