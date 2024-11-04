Медведева о буллинге в школе: «Меня сильно травили, называли фамилию как оскорбление — Бабасяниха. Слышала в свой адрес высказывания по национальному признаку»

Просто называли мою фамилию, как будто бы это оскорбление. Как будто бы это вот просто вот, как будто «идиотина» сказать. Вот это вот то же самое, что сказать мою фамилию. И в принципе, мне кажется, это все очень правильно сложилось, что мама с бабушкой решили, что все-таки надо внести корректировку, чтобы мне просто дальше легче жилось.