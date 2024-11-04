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«Мне это надо было, чтобы доказать себе, что я секси. Были сомнения». Медведева о фотосессии для журнала Maxim

Весной 2022 года фигуристка снялась в фотосессии для журнала Maxim.

Источник: Sports

— Тебе понравилось сниматься в таком эротичном гламурном образе?

— Мне тогда это прям надо было. Чтобы доказать себе, что я секси.

— Есть сомнения?

— Были, конечно. Конечно. Мне было некомфортно во время съемки.

— Стеснялась?

— Я не знала, правильно ли я делаю. Но оказалось, что лично для себя все сделала правильно. Посмотрела фотографии: я была зажата. Мне это не понравилось, и думаю: что-то надо с этим делать и как-то себя развивать. Зато я поняла, что не хочу уходить в пошлость. Я попробовала — мне достаточно выше крыши.

— А это пошлость, ты считаешь?

— Я почувствовала, что просто не мое направление. Не считаю, что у меня была супермегаоткровенная съемка.

— А кто-то ругал тебя? Условно, мама.

— Абсолютно нет. Мое требование от съемки было — чтобы это было в спортивной стилистике. И условия самой съемки не давали мне полностью расслабиться, потому что было 5 утра — чтобы в бассейне никого не было. Вода ледяная, хотелось спать, — сказала Медведева в интервью Ксении Собчак.

Ух, а вот и полная фотосессия Евгении Медведевой для журнала Maxim: 7 фотографий.