«Мне это надо было, чтобы доказать себе, что я секси. Были сомнения». Медведева о фотосессии для журнала Maxim

— Тебе понравилось сниматься в таком эротичном гламурном образе?
— Мне тогда это прям надо было. Чтобы доказать себе, что я секси.
— Есть сомнения?
— Были, конечно. Конечно. Мне было некомфортно во время съемки.
— Стеснялась?
— Я не знала, правильно ли я делаю. Но оказалось, что лично для себя все сделала правильно. Посмотрела фотографии: я была зажата. Мне это не понравилось, и думаю: что-то надо с этим делать и как-то себя развивать. Зато я поняла, что не хочу уходить в пошлость. Я попробовала — мне достаточно выше крыши.
— А это пошлость, ты считаешь?
— Я почувствовала, что просто не мое направление. Не считаю, что у меня была супермегаоткровенная съемка.
— А кто-то ругал тебя? Условно, мама.
— Абсолютно нет. Мое требование от съемки было — чтобы это было в спортивной стилистике. И условия самой съемки не давали мне полностью расслабиться, потому что было 5 утра — чтобы в бассейне никого не было. Вода ледяная, хотелось спать, — сказала Медведева в интервью Ксении Собчак.
Ух, а вот и полная фотосессия Евгении Медведевой для журнала Maxim: 7 фотографий.