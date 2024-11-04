«Мне это надо было, чтобы доказать себе, что я секси. Были сомнения». Медведева о фотосессии для журнала Maxim

— Я не знала, правильно ли я делаю. Но оказалось, что лично для себя все сделала правильно. Посмотрела фотографии: я была зажата. Мне это не понравилось, и думаю: что-то надо с этим делать и как-то себя развивать. Зато я поняла, что не хочу уходить в пошлость. Я попробовала — мне достаточно выше крыши.