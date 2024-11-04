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Медведева о возвращении к Тутберидзе: «Извинилась ли я? Нет. И Этери Георгиевна тоже. Мы такие — гордые сильные женщины»

После Олимпиады-2018 фигуристка ушла от Тутберидзе к тренеру Брайану Орсеру, но в сентябре 2020 года вернулась обратно.

Источник: Sports

— Это была личная встреча после контрольных прокатов. У меня тогда уже сильно болела спина, я понимала, что серьезные нагрузки особо не вывезу. Мы часочек посидели, обсудили, как у меня в Канаде происходило, что тут было. Она: давай попробуем, приходи на хореографию.

Я плюс-минус понимала, что если приду обратно к Этери Георгиевне — там нагрузки намного серьезнее, чем у меня в Канаде. Я понимала, что у меня, возможно, слетит спина. Но взяла на себя все риски: ну, попробую.

— Ты извинилась перед Этери Георгиевной?

— Так сесть и извиниться? Нет. И Этери Георгиевна тоже.

— Гордая…

— Мы такие, сильные гордые женщины, которые прекрасно все понимают, но гнем свою линию. Поэтому Этери Георгиевна Тутберидзе великий тренер. Поэтому Евгения Медведева сейчас сидит здесь.

— Она могла тебя без извинений не взять.

— Но взяла же.

— Любит, значит?

— Значит, любит, — сказала двукратная чемпионка мира в интервью Ксении Собчак.

Медведева об ОИ-2018: «Обиды на Тутберидзе точно нет, лишь благодарность. Смотрю на события в том году как на что-то, что должно было произойти, чтобы я стала собой».