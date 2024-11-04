Медведева о возвращении к Тутберидзе: «Извинилась ли я? Нет. И Этери Георгиевна тоже. Мы такие — гордые сильные женщины»

— Это была личная встреча после контрольных прокатов. У меня тогда уже сильно болела спина, я понимала, что серьезные нагрузки особо не вывезу. Мы часочек посидели, обсудили, как у меня в Канаде происходило, что тут было. Она: давай попробуем, приходи на хореографию.