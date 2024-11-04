Медведева о том, почему ее отчислили из МГУ: «Потому что я туда не ходила. Это изначально был бред»

— То есть договоренность не сложилась. Ты не ходила на лекции, у тебя были прогулы, но ты сказала об этом заранее и думала, что это можно будет перевести как бы в заочную форму. Но это изначально странная договоренность — на очный факультет поступать и говорить: нет, ну я буду учиться заочно.