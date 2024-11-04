Евгения Медведева: «Если Валиева захочет вернуться в спорт, она вернется. Наверное, там будут не четверные, но тройных прыжков будет достаточно»

Даже если моя история на мне отпечаталась, хотя, казалось бы, там вообще ничего не произошло в 2018 году лично для меня в сравнении с тем, что происходило с Камилой — то как эта история отразится на ее дальнейшем восприятии жизни вообще в принципе? Потому что на спорте это все не ограничивается. Я думаю, это в перспективе нескольких лет мы увидим.