Медведева о гонорарах за шоу: «За один день плюс-минус 200 тысяч рублей. Это средняя стоимость — есть спортсмены, которые получают больше»

— Больше.
— 100 тысяч рублей?
— Больше.
— 200 тысяч рублей?
— Плюс-минус.
— За одно выступление? Это прям круто.
— За один день. Большой гонорар? Это средняя стоимость спортсменам моего звания. Есть спортсмены, которые больше получают. Это хорошие деньги, это хороший заработок. Все, что я делаю, это моя работа. Я выхожу, делаю ее хорошо. У меня есть моя «рыночная стоимость», да.
— Это твой основной источник дохода?
— 50 на 50. Половина моего заработка — это многочисленные ледовые шоу, половина — рекламные контракты. Приглашения на всякие форумы, где я выступаю как спикер. Реклама, в основном, — сказала двукратная чемпионка мира в интервью Ксении Собчак.
«Я не извинилась перед Тутберидзе. Она передо мной тоже. Мы сильные и гордые». Медведева у Собчак.