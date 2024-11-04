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Медведева о гонорарах за шоу: «За один день плюс-минус 200 тысяч рублей. Это средняя стоимость — есть спортсмены, которые получают больше»

— Сколько ты получаешь за одно выступление [в ледовых шоу]? 50 тысяч рублей?

Источник: Sports

— Больше.

— 100 тысяч рублей?

— Больше.

— 200 тысяч рублей?

— Плюс-минус.

— За одно выступление? Это прям круто.

— За один день. Большой гонорар? Это средняя стоимость спортсменам моего звания. Есть спортсмены, которые больше получают. Это хорошие деньги, это хороший заработок. Все, что я делаю, это моя работа. Я выхожу, делаю ее хорошо. У меня есть моя «рыночная стоимость», да.

— Это твой основной источник дохода?

— 50 на 50. Половина моего заработка — это многочисленные ледовые шоу, половина — рекламные контракты. Приглашения на всякие форумы, где я выступаю как спикер. Реклама, в основном, — сказала двукратная чемпионка мира в интервью Ксении Собчак.

«Я не извинилась перед Тутберидзе. Она передо мной тоже. Мы сильные и гордые». Медведева у Собчак.