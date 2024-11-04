Психолог Маремпольская: «Большая уверенность в себе, вера в свои возможности и будущий успех — вот самое главное качество Загитовой»

У нее шоу, она выступала на многих соревнованиях, взяла себя в руки, продолжила тренироваться. У нее врожденное — идти вперед, начинать снова и снова, быть верной и приверженной себе, верить в победу, в свою мечту, в себя, не предавать себя и свою мечту.