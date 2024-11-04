Психолог Маремпольская: «Большая уверенность в себе, вера в свои возможности и будущий успех — вот самое главное качество Загитовой»

Подчеркиваю, у нее завышено именно достоинство. Она ориентируется на своего кумира Алину Кабаеву — великую спортсменку и мировую чемпионку. После падения Загитовой на чемпионате мира лично Кабаева позвонила и поддержала Алину и сказала — не сдаваться, это твой путь.
Если бы она сдалась, то стала бы просто чемпионкой, а так она показала себя как большая личность. Поддержка Кабаевой очень сильно помогла Алине не сломаться. Представляете, что произошло внутри у девочки, когда ей позвонила и поддержала кумир детства?
Поэтому по ее словам можно составить следующую характеристику. Главное для Алины — не сдаваться, а добиваться успеха. И Загитова не сдалась. Она продолжила тренироваться.
У нее шоу, она выступала на многих соревнованиях, взяла себя в руки, продолжила тренироваться. У нее врожденное — идти вперед, начинать снова и снова, быть верной и приверженной себе, верить в победу, в свою мечту, в себя, не предавать себя и свою мечту.
Уверенность в себе — это качество из разряда психической устойчивости. Психика должна быть устойчивой у спортсменки, и у Загитовой это есть. Большая уверенность в себе, вера в свои возможности и свой будущий успех — вот это самое главное качество Загитовой.
Стремление идти к целям и реализовывать их, умение полностью сосредоточиться на поставленных задачах и целях, и главное — любовь к соревновательному процессу.
Загитова понимает, если нет любви к соревнованиям нет, то ты никогда не будешь победителем. Именно благодаря упорству и преодолению себя у Загитовой и выработалось очень высокое чувство собственного достоинства", — сказала Маремпольская.
Загитова выговорилась: слезы из-за «безызбежно», игнор от Медведевой, ошибка с грантом на 75 млн.