Рудковская — Загитовой про шоу: «В нашем бизнесе так тырить контент неприлично. То, что твой set-up напрочь слизан с нашей “Русалочки” — это факт»

"По поводу того, что ты не видела ни одного нашего шоу, то это, моя дорогая девочка, больше твой минус, чем твой плюс, увы. Смотри, ты в своем интервью сказала фразу, что дашь фору Навке, Авербуху и Рудковской с Плющенко. А как ты можешь мне дать фору, если ты не видела ни одного моего шоу?
То, что твой set-up напрочь слизан с нашей «Русалочки», а не с Милен Фармер, как убеждает тебя твой режиссер (у Милен летающая сфера была в июне 2018 г., а у шоу «Планета Билан» в феврале 2018) — это, увы, уже факт. Весь рынок об этом говорит. Начиная от слизанного нашего тизера, который ты тоже не видела, потому что была еще маленькая, до полетов, сферы и даже круглого экрана.
Открою тебе маленькую тайну, к сожалению, в нашем бизнесе так тырить контент твоим режиссерам как минимум неприлично — это в любой индустрии считается плохим тоном, а то, что они тоже ничего не видели, кроме шоу «а-ля фирмачей» — ну отмазка так себе, но это уже Бог бы с ними и с их лапшой тебе на уши, уже неинтересно, проехали«- написала продюсер и совладелица академии “Ангелы Плющенко”.
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