Рудковская — Загитовой про шоу: «В нашем бизнесе так тырить контент неприлично. То, что твой set-up напрочь слизан с нашей “Русалочки” — это факт»

То, что твой set-up напрочь слизан с нашей «Русалочки», а не с Милен Фармер, как убеждает тебя твой режиссер (у Милен летающая сфера была в июне 2018 г., а у шоу «Планета Билан» в феврале 2018) — это, увы, уже факт. Весь рынок об этом говорит. Начиная от слизанного нашего тизера, который ты тоже не видела, потому что была еще маленькая, до полетов, сферы и даже круглого экрана.