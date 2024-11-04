Рудковская — Загитовой: «Давай сыграем в пари. Ты запросишь данные продаж наших шоу у всех билетных операторов, я запрошу твои цифры, и сравним»

"Дорогая Алина, ты знаешь, как я к тебе отношусь и всегда с интересом слежу за тобой и твоими успехами, потому что ты действительно этого заслуживаешь. Но давай так, ты будешь рассказывать человеку, который за 20 лет в шоу-бизнесе и в бизнесе ледовых шоу по всему миру продал более 10 млн билетов, что такое солд-аут?! И что у нас с тобой разные представления об этом?! Мне даже стало это интересно.