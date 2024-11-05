Надежда Стрелец об интервью с Загитовой: «Никогда не видела, чтобы мужчины реагировали на кого-то так, как на Алину. Операторы во время съемки поплыли»

"Я никогда не видела, чтобы мужчины реагировали на кого-то так, как на Алину Загитову. Все операторы во время съемки поплыли; в отеле, где мы снимали, мужчины караулили Алину у лифта, а мой всегда сдержанный режиссер монтажа написал, что героиня невероятная, фантастическая красавица.