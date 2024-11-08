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Фигуристка Косторная заявила, что причина паузы в карьере «понятна и проста»

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Причина паузы в карьере фигуристов Алены Косторной и Георгия Куницы понятна и проста, но спортсмены обязательно вернутся в спорт. Об этом Косторная заявила в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

6 ноября Косторная сообщила ТАСС, что вместе с Куницей пропустят два сезона из-за личных дел, однако не станут завершать карьеры.

«Любила фигурное катание и буду любить, всегда была преданна и благодарна своим болельщикам, — написала Косторная. — В первую очередь для них я сообщила, что мы с Георгием взяли паузу в два сезона. Причины нашего решения просты и понятны, и мы нашли полное понимание со стороны руководства нашей федерации, за что очень всем благодарны. Мы вернемся: сколько раз у меня были травмы, но каждый раз я говорила — восстановлюсь и вернусь и возвращалась, всегда. Ни разу не врала своим болельщикам, вернемся, с каких бы позиций нам не приходилось это делать, будем кататься, пока есть силы».

30 сентября Косторная в своем Telegram-канале сообщила, что их с Куницей пара пропустит ряд соревнований из-за того, что фигуристка перенесла болезнь и проходит реабилитацию.

Косторной и Кунице 21 год. Косторная является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании. В 2023 году спортсменка перешла в парное катание и стала выступать с Куницей. Вместе они стали девятыми на чемпионате России 2024 года.