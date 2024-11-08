Фигуристка Косторная заявила, что причина паузы в карьере «понятна и проста»

«Любила фигурное катание и буду любить, всегда была преданна и благодарна своим болельщикам, — написала Косторная. — В первую очередь для них я сообщила, что мы с Георгием взяли паузу в два сезона. Причины нашего решения просты и понятны, и мы нашли полное понимание со стороны руководства нашей федерации, за что очень всем благодарны. Мы вернемся: сколько раз у меня были травмы, но каждый раз я говорила — восстановлюсь и вернусь и возвращалась, всегда. Ни разу не врала своим болельщикам, вернемся, с каких бы позиций нам не приходилось это делать, будем кататься, пока есть силы».