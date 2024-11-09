Сергей Дудаков: «Эмоции я выдаю наедине: выходишь на улицу, нет никого — и!.. Перед камерами все держу в себе — зачем делать напоказ?»

— Ты знаешь, я как-то перед камерами спокойно. Все держу в себе. Конечно, внутри меня происходит буря эмоций как бы, но все это я держу в себе. Зачем это нужно делать напоказ? Не знаю… Я отойду в сторонку и тихонечко порадуюсь, — с улыбкой ответил тренер Дудаков во влоге Алины Загитовой на Первом канале.