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Сергей Дудаков: «Эмоции я выдаю наедине: выходишь на улицу, нет никого — и!.. Перед камерами все держу в себе — зачем делать напоказ?»

— Хочется спросить про эмоции, потому что вы не выдаете, так скажем, какую-то улыбку.

— (Улыбается).

— Вот сейчас Сергей Викторович улыбается!

— Эмоции я выдаю, наверное, наедине: выходишь на улицу, нет никого — и!..

— Что нужно сделать спортсмену, чтобы вы прям улыбались, сказали «да!» на камеру, «мы сделали это»?

— Ты знаешь, я как-то перед камерами спокойно. Все держу в себе. Конечно, внутри меня происходит буря эмоций как бы, но все это я держу в себе. Зачем это нужно делать напоказ? Не знаю… Я отойду в сторонку и тихонечко порадуюсь, — с улыбкой ответил тренер Дудаков во влоге Алины Загитовой на Первом канале.

«Можем поругаться с Тутберидзе. Потом виню себя: блин, ну зачем вспылил?» Самый загадочный тренер открылся в интервью.