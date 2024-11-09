Софья Муравьева: «После 18 сложнее входить в сезон с каждым годом. Я проделала большую работу и надеюсь, что смогу ее показать»

— Мне очень понравилось, потому что правда такое ни у кого не видела. Я видела только либо совмещенные, либо черный в короткой и другая уже программа, совершенно другая. А так, как я ее сделала, я такого не видела, это был очень интересный опыт, — сказала Муравьева во влоге Алины Загитовой на Первом канале.