Анна Фролова: «Настроение чуть-чуть агрессивное сегодня, что для меня странно. Мало спала? Однозначно! 1,5 часа — это трэш»

— Настроение сегодня в целом нормальное, рабочее. Такое чуть-чуть агрессивное сегодня, что для меня странно. Бывает и такое, плюс эмоции чуть-чуть.
— Связано ли это с тем, что ты спала сегодня мало?
— Да, однозначно! Я спала сегодня полтора часа. Это прям, конечно, трэш.
— Сколько тебе нужно спать, чтобы выспаться? Вообще, максимально.
— Я могу спать сколько угодно, вот честно! Я могу по 14 часов, особенно когда я болею. У меня был рекорд: я спала за сутки — как бы суммарно за сутки — 20 часов.
— Что это такое (показывает на перемотанную правую ногу — Спортс«“)?
— Вы не пугайтесь и не предпринимайте никаких поспешных решений. Это я так страхую свою правую ногу, поскольку у меня правая нога чуть-чуть пострадала в определенный момент моей жизни. Сейчас с ней все хорошо, слава богу.
Просто из-за того, что я прыгаю много зубцовых, я лишний раз, чтобы не подвернуть, не расслабить ножку, так вот ее перематываю — и это меня во многом спасает. Подстраховываюсь так, — ответила Фролова на вопросы Алины Загитовой во влоге на Первом канале.
— Хорошо, я отпускаю тебя спать, восстанавливайся.