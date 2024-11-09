Анна Фролова: «Настроение чуть-чуть агрессивное сегодня, что для меня странно. Мало спала? Однозначно! 1,5 часа — это трэш»

Просто из-за того, что я прыгаю много зубцовых, я лишний раз, чтобы не подвернуть, не расслабить ножку, так вот ее перематываю — и это меня во многом спасает. Подстраховываюсь так, — ответила Фролова на вопросы Алины Загитовой во влоге на Первом канале.