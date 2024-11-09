Алина Горбачева: «Буду стараться показывать хороший сальхов на соревнованиях. Очень много накатывала с ним программу и уже в нем уверена»

— Я всегда заминаюсь, конечно же. Раскатываюсь на ролле, делаю растяжку. Вечером делаю всегда после обычных тренировок даже какое-то восстановление. Либо штаны лимфодренажные, либо массаж, баня, перкуссионный массажер. Всегда что-то у меня есть, — ответила Горбачева во влоге Алины Загитовой на Первом канале.