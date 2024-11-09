Алина Горбачева: «Буду стараться показывать хороший сальхов на соревнованиях. Очень много накатывала с ним программу и уже в нем уверена»

— Как твоя тренировка прошла?
— Хорошо, сальхов получался. Четыре из четырех сделала, поэтому довольна.
— Можно ли сказать, что ты пойдешь на него в соревновании?
— Да, конечно, я накатывала с ним программу очень много и я уже в нем уверена. Поэтому буду стараться показывать хороший сальхов на соревнованиях.
— Я знаю, что ты приехала со своей собачкой. Ее зовут?..
— Бекки. Она меня очень сильно подбадривает и забирает какое-то волнение на себя.
Волнение присутствует всегда, стараюсь его правильно направить в нужную сторону, чтобы оно только помогало.
— После тренировки у тебя есть какой-то восстановительный процесс?
— Я всегда заминаюсь, конечно же. Раскатываюсь на ролле, делаю растяжку. Вечером делаю всегда после обычных тренировок даже какое-то восстановление. Либо штаны лимфодренажные, либо массаж, баня, перкуссионный массажер. Всегда что-то у меня есть, — ответила Горбачева во влоге Алины Загитовой на Первом канале.