«Боюсь, мне рыжий не пойдет». Игнатов о том, готов ли перекраситься под Трусову

— Ты приехал сюда с Сашей, твоей женой. Это было ее решение или твое?
— Совместное. Не было такого, что Саша [сказала]: «Я поеду с тобой! Чтобы один — никуда!».
— Ты реально набрал форму.
— Тренируюсь хорошо. Как буду соревноваться — узнаем в ближайшие два дня.
— Ты не хотел перекраситься когда-нибудь в оранжевый цвет, под Сашу? Два рыжика будет.
— Нет. Боюсь, мне рыжий не пойдет, — ответил Игнатов.
Его супруга присутствует на этапе Гран-при России в Красноярске в качестве зрителя.
— Ты переживаешь больше, когда катается твой муж или когда ты сама выходишь на выступление?
— Это, наверное, очень разное. Просто когда я сама, я знаю, что все зависит только от меня, а здесь ничем я не могу помочь. Поэтому страшно.
— Но все же ты можешь подбодрить.
— Я стараюсь не мешать просто. Я на самом деле думаю, что каждый спортсмен по-своему настраивается, и я любила, чтобы никто не отвлекал особо. Поэтому я просто нахожусь рядом и, если он чего-нибудь попросит, тогда, конечно, я могу сказать, помочь парой слов. Но не то чтобы я как-то настраиваю.
— То есть пинок под зад не даешь?
— Нет, — ответила Трусова.