«Боюсь, мне рыжий не пойдет». Игнатов о том, готов ли перекраситься под Трусову

— Я стараюсь не мешать просто. Я на самом деле думаю, что каждый спортсмен по-своему настраивается, и я любила, чтобы никто не отвлекал особо. Поэтому я просто нахожусь рядом и, если он чего-нибудь попросит, тогда, конечно, я могу сказать, помочь парой слов. Но не то чтобы я как-то настраиваю.