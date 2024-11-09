Фигуристка Фролова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Красноярске

Фроловой 19 лет. В прошлом сезоне она победила на этапе Гран-при России в Красноярске и стала второй на этапе в Уфе. Также Фролова заняла второе место на Спартакиаде. В этом сезоне она выиграла стартовый этап Гран-при в Магнитогорске.