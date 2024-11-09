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Фигуристка Фролова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Красноярске

Второй идет Софья Муравьева, третьей — Софья Акатьева.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОЯРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Анна Фролова идет на первом месте после короткой программы на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске.

Фролова набрала 74,68 балла. Второе место занимает Софья Муравьева (73,47), третье — Софья Акатьева (65,37).

Фроловой 19 лет. В прошлом сезоне она победила на этапе Гран-при России в Красноярске и стала второй на этапе в Уфе. Также Фролова заняла второе место на Спартакиаде. В этом сезоне она выиграла стартовый этап Гран-при в Магнитогорске.

Произвольную программу спортсменки представят в воскресенье. Этап Гран-при в Красноярске завершится 10 ноября.