Фигуристка Фролова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Анна Фролова идет на первом месте после короткой программы на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске.
Фролова набрала 74,68 балла. Второе место занимает Софья Муравьева (73,47), третье — Софья Акатьева (65,37).
Фроловой 19 лет. В прошлом сезоне она победила на этапе Гран-при России в Красноярске и стала второй на этапе в Уфе. Также Фролова заняла второе место на Спартакиаде. В этом сезоне она выиграла стартовый этап Гран-при в Магнитогорске.
Произвольную программу спортсменки представят в воскресенье. Этап Гран-при в Красноярске завершится 10 ноября.