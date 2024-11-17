Ради чемпиона России наши судьи прибили настоящего героя Гран-при в Москве. Ученик Соколовской произвел фурор

Чем больше стартов в сезоне 2024/25 пройдено, тем очевиднее становится то, что именно мужская одиночка — двигатель прогресса в российском фигурном катании сейчас. На каждом турнире открываются новые имена, перетасовывается таблица, и вот уже 4-й этап Гран-при России дарит нам нового чемпиона. Произвольные программы на столичном льду по спектру эмоций и уровню показанного претендуют на статус мини-чемпионата страны. Что же показали парни на этот раз?
Уже в первой разминке фигуристы решили удивлять. Егор Рухин вновь зашел на контент запредельной сложности — пять квадов. Для ученика Алексея Четверухина это не первая попытка штурмовать пятиквадку. Как и на первом для себя этапе Гран-при, он с задачей справился, но нагрязнил, по мнению судей. Четверной лутц получил понижение базовой стоимости, на квад-флипе углядели неясное ребро, на квад-тулупе — недокрут в четверть. Четверные риттбергер и сальхов получились безукоризненными. Тем не менее фигурное катание — это не только про прыжковые, но и непрыжковые элементы. К ним все еще много вопросов: вращения на 2−3-и уровни, дорожка шагов — и вовсе на 1-й. В принципе, в программе мало связок, сложных переходов, так что композиция и представление неизбежно страдают. Пятиквадка принесла Рухину лишь 171,66 балла и итоговое 7-е место.
Вслед за Рухиным на лед вышел Артур Даниелян. В последние сезоны тяжело складывался путь вице-чемпиона Европы-2020. Мешали то психологические проблемы, то отсутствие стабильности, то технические недочеты. Наконец, впервые за долгое время ученику Евгения Рукавицына удалось исполнить произвольную программу с двумя четверными прыжками — сальховом и лутцем. Казалось бы, вот он, чистый прокат, так еще и с достойным техническим наполнением. Увы, к концу Артур заставил понервничать: с ошибками выехал каскады — триксель — ойлер — двойной сальхов, который предполагался тройным, а также тройной лутц — тройной тулуп. Даже при наличии помарок прокат принес спортсмену 172,75 балла, что больше, чем получил Рухин с пятиквадкой. Это 6-е место в протоколах.
Не все получилось в произвольной программе у Матвея Ветлугина. Амбициозное начало — четверные флип и лутц на огромные плюсы — сменилось чередой ошибок. Опасно уронил ученик Евгения Рукавицына тройной аксель, а затем — тройной тулуп, притом чуть не ударился об борт головой, выглядело это жутко. По задумке, фигурист должен был получить больше, чем на этапе в Казани, поскольку пошел на усложнение, заменив двойной риттбергер в каскаде с тройным лутцем на тройной риттбергер. К сожалению, ставка не сработала, слишком дорогого стоили падения. Итог: 169,74 балла, что сопоставимо с баллами в Казани, и 5-е место с суммой в 254,38 балла.
Роман Савосин вернул произвольную программу под хиты Адриано Челентано, и пока это кажется выигрышным решением, ведь публика просто обожает эту яркую, танцевальную постановку. На 4-м этапе фигурист сдюжил и приземлил три квада, как и было запланировано. Пошатнуло его немного на комбинированном вращении, но критически на оценках это не сказалось. Шикарный по эмоциям прокат, который пустил в пляс даже Анну Щербакову и Михаила Коляду на комментаторском мостике, обеспечил спортсмена местом в 4-ке сильнейших с 185,91 балла и 276,62 балла по сумме.
Настоящее открытие этого турнира — Григорий Федоров из группы Светланы Соколовской. Два года назад фигурист громко заявил о себе, когда одержал победу на первом в истории чемпионате России по прыжкам. После выхода во взрослые большие победы к Григорию не приходили. Но, возможно, именно 4-й этап Гран-при можно считать моментом перезагрузки карьеры. В Москве спортсмен покорил сразу три гроссмейстерских отметки: 100 баллов в короткой программе, 200 — в произвольной и 300 по сумме.
Произвольная программа удалась почти на максимум: четыре квада, в том числе два старших лутца, шикарный триксель и только небольшая помарка на выезде с секвенции. Помимо элементов, Федоров энергетически выдал несравненный прокат: он взаимодействовал не только со зрителями, но и судьями. Они поставили щедрые 200,90 балла за подобный перфоманс. Хотя запредельных 301,04 балла ему не хватило для золота, это заявка на медаль и на главных стартах.
Более опытный и титулованный одногруппник Федорова Марк Кондратюк, к сожалению, так и не пробил 200 баллов в произвольной программе, о чем уже давно мечтал. Да и вообще, не лучшим образом сложилась произвольная программа после по-чемпионски безукоризненной короткой. Судьи все еще обращают внимание на явно неправильное ребро на квад-флипе, так что значительная базовая стоимость многооборотного прыжка обесценивается. Не смог чемпион Европы-2022 выехать и коронную секвенцию триксель — триксель. В минусовую зону попал каскад из четверного и тройного тулупов. Итог: 183,80 балла в произвольной, 289,11 балла по сумме, и это бронза.
4-й этап Гран-при России остался за двукратным чемпионом России Евгением Семененко. Несмотря на неубедительный прокат произвольной программы, он сохранил лидерство за счет отрыва в короткой и заоблачных компонентов от судей. Во второй соревновательный день ему покорились не все элементы: четверной риттбергер — в бабочку, четверной тулуп — с ошибкой на выезде. По сути, придраться можно было и к выездам с других прыжков, но по протоколам этого и не скажешь. За счет мелких неточностей на фоне чистой, эмоционально насыщенной произвольной Федорова, так еще и на 11 баллов дороже по базовой стоимости, чем у ученика Алексея Мишина, казалось, Семененко станет 2-м. Но нереальные 194,86 балла позволили ему преодолеть отметку в 301 балл, на полбалла обойти Григория и завоевать итоговое золото.
Этой, пусть и неоднозначной, победой Семененко укрепил позиции накануне чемпионата России-2025. У двукратного чемпиона страны мощная поддержка со стороны судей, опыт и технический задел благодаря квад-флипу, который, наконец, сумел стабилизировать, а значит, он может взять и 3-й титул в карьере. Но исход не предрешен, ведь мужская сборная в сезоне 2024/25 подобралась на подбор, так что ждем ожесточенную битву равных в Омске.
Александра Милюкова