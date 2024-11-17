Ради чемпиона России наши судьи прибили настоящего героя Гран-при в Москве. Ученик Соколовской произвел фурор

Уже в первой разминке фигуристы решили удивлять. Егор Рухин вновь зашел на контент запредельной сложности — пять квадов. Для ученика Алексея Четверухина это не первая попытка штурмовать пятиквадку. Как и на первом для себя этапе Гран-при, он с задачей справился, но нагрязнил, по мнению судей. Четверной лутц получил понижение базовой стоимости, на квад-флипе углядели неясное ребро, на квад-тулупе — недокрут в четверть. Четверные риттбергер и сальхов получились безукоризненными. Тем не менее фигурное катание — это не только про прыжковые, но и непрыжковые элементы. К ним все еще много вопросов: вращения на 2−3-и уровни, дорожка шагов — и вовсе на 1-й. В принципе, в программе мало связок, сложных переходов, так что композиция и представление неизбежно страдают. Пятиквадка принесла Рухину лишь 171,66 балла и итоговое 7-е место.