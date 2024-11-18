Щербакова о конкуренции в группе Тутберидзе: «Не ощущалось прямого соперничества. Было столько возни с четверными, и у тебя все мысли только о том, чтобы чисто откатать программу»

Ну, то есть мне кажется, у нас не ощущалось вот этого такого прямого соперничества, потому что на тренировке мы не боролись, типа, кто лучше. У нас у каждой столько было с этими четверными возни, столько нужно было работать над ними, чтобы свою программу выкатать чисто, и у тебя все мысли в этот момент только о том, что мне сделать, чтобы я уже справилась с этой программой, чтобы я ее чисто откатала, или где там еще добавить, а какой контент мне выбрать. И настолько вот ты в себе, в работе, погружен в этом всем, что тебе вообще как будто бы не до вот этих каких-то конкуренций, — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Щербакова в подкасте «Произвольная программа».