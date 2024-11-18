Силкин о матче «Динамо» с «Амкалом»: «Вышли ребята, которых я знать не знаю, даже по фамилиям. Какая популяризация от того, что фигуристка Медведева не своим делом занимается?»

— Нет, ну какая популяризация? «Динамо» сейчас собирает достаточно большую аудиторию, временами играя в достаточно неплохой футбол. Что еще нужно зрителям? Народ ходит. Какая популяризация от того, что фигуристка Медведева вышла не своим делом заниматься? Она даже говорит: «Мне никто ничего не сказал». А что говорить-то? Я вот, например, не понимаю. Есть футбол, в который худо-бедно все по-разному играют.