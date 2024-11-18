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Синицына о срыве короткой: «Я была прямо в упадке. Было очень стыдно за свой прокат перед всеми, перед самой собой»

Ксения Синицына допустила два падения в короткой программе. После произвольной она ответила на вопросы Алины Загитовой во влоге Первого канала.

Источник: Спортс"

— Что вчера (16 ноября — Спортс) с тобой было? Я тебя вообще не узнала.

— Я сама себя тоже не очень узнала. Все было хорошо, все шло гладко. Ты сама знаешь, как это бывает — что-то пойдет не по плану, и все.

Я немного подвернула ногу на лутце, поэтому дальше было не очень приятно кататься. Сейчас затейпировала ногу, она у меня как в гипсе, чтобы лишь бы доехать.

— Как ты настраивалась на сегодняшний прокат? Я бы вообще, мне кажется, после такого проката просто выбросила бы коньки в разные стороны и пошла бы куда-нибудь.

— Спасибо близким, они мне помогли как-то настроиться, потому что я была прямо в упадке, мне очень было стыдно за свой прокат перед всеми, перед самой собой, в первую очередь. Как-то надо было отпустить эту ситуацию, и сегодня (17 ноября — Спортс) я уже выходила на более расслабленном вайбе и просто каталась как могла. Падение, мне кажется, меня в тонус привело, — сказала Синицына.