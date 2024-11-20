Рафаэль Арутюнян: «У Сотниковой, Липницкой, Медведевой изначально был настрой не на долгую жизнь в спорте, а на сиюминутный результат»

— Мы снова возвращаемся к вопросу воспитания. У этих девочек, как мне кажется, изначально был иной настрой. Не на долгую жизнь в спорте, а на конкретный, достаточно сиюминутный результат. Опять же, могу быть неправ, но рассуждаю так, как воспринимаю спорт сам.
Много лет назад у меня был хороший старший друг — сильный и очень незаурядный фигурист, который, к сожалению, рано ушел из жизни. Как-то мы вместе были на сборах, и я предложил пойти побегать. А он ответил: «Знаешь, я за свою жизнь уже так набегался, что лучше посплю». Для меня это был шок. Я реально не понимал, как спортсмен вообще может сказать, что он «набегался».
— Подобную внутреннюю установку можно переформатировать?
— Да, но не в том случае, когда все устремления человека сводятся к желанию восстановить четверной тулуп или сальхов. Ведь даже если он вернет прыжок, но завалит его на соревнованиях, психологически снова окажется на том уровне, с которого начал.
Перезагружать сознание трудно. В определенном смысле ты погружаешь себя в неизвестность — не знаешь, сможешь ли справиться со своими привычками, с дискомфортом, который наверняка будет возникать, с желанием максимально ускорить процессы, которые вообще нельзя форсировать.
— Что вы имеете в виду?
— Я не раз видел, как тренеры, работая со спортсменками, пытаются восстановить прыжки, которые девочки исполняли, находясь в совершенно другом теле и других физических кондициях. Стоит такой специалист у борта и кричит: «Вот-вот-вот, уже почти получилось!» На мой взгляд, это абсолютный дилетантизм, хотя допускаю, что кто-то, прочитав эти слова, вообще меня не поймет, — сказал тренер Рафаэль Арутюнян.