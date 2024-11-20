Рафаэль Арутюнян: «У Сотниковой, Липницкой, Медведевой изначально был настрой не на долгую жизнь в спорте, а на сиюминутный результат»

Много лет назад у меня был хороший старший друг — сильный и очень незаурядный фигурист, который, к сожалению, рано ушел из жизни. Как-то мы вместе были на сборах, и я предложил пойти побегать. А он ответил: «Знаешь, я за свою жизнь уже так набегался, что лучше посплю». Для меня это был шок. Я реально не понимал, как спортсмен вообще может сказать, что он «набегался».