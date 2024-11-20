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Алина Загитова: «Тайм-менеджмент у меня на максималках всегда. Я предпочитаю говорить делами, а не словами»

Накануне олимпийская чемпионка по фигурному катанию посетила церемонию вручения премии «Звезды хайпа».
Источник: Sports.Ru

«Сегодня я спала часа три, наверное. Вчера были съемки, сорвала голос. У меня все отлично, много идей и проектов, а также тренировок, в том числе и учеба. Есть, чем заняться, тайм-менеджмент у меня на максималках всегда. Я предпочитаю говорить делами, а не словами», — сказала Загитова.

Также фигуристка рассказала о любви к газировкам.

«Я люблю сладкие газированные напитки, каюсь. Как говорит Филипп Киркоров: “Мы живем один раз, не надо себе отказывать ни в чем”, — отметила Загитова.

У Алины спросили, какой мужчина может подойти Ольге Бузовой.

«Мне кажется, Оля прекрасная девушка и сама разберется в своей личной жизни», — ответила спортсменка.