Алина Загитова: «Тайм-менеджмент у меня на максималках всегда. Я предпочитаю говорить делами, а не словами»

«Сегодня я спала часа три, наверное. Вчера были съемки, сорвала голос. У меня все отлично, много идей и проектов, а также тренировок, в том числе и учеба. Есть, чем заняться, тайм-менеджмент у меня на максималках всегда. Я предпочитаю говорить делами, а не словами», — сказала Загитова.
Также фигуристка рассказала о любви к газировкам.
«Я люблю сладкие газированные напитки, каюсь. Как говорит Филипп Киркоров: “Мы живем один раз, не надо себе отказывать ни в чем”, — отметила Загитова.
У Алины спросили, какой мужчина может подойти Ольге Бузовой.
«Мне кажется, Оля прекрасная девушка и сама разберется в своей личной жизни», — ответила спортсменка.