Тарасова назвала мировой тенденцией уменьшение количества спортивных пар на соревнованиях

«Кризис — это когда уже нет ничего, но к этому дело идет, хорошо, что к фигурному катанию есть еще огромный интерес, но наш вид отнимает очень много времени и не дает профессии, — отметила Тарасова. — Я думаю, что надо всем заинтересованным собраться и решить, что делать с парным катанием. Где есть пары, там они и остались, в Перми сейчас Паша Слюсаренко тренирует, там всегда занимались парным катанием».