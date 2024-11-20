Тарасова назвала мировой тенденцией уменьшение количества спортивных пар на соревнованиях

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что существует мировая тенденция уменьшения количества спортивных пар на соревнованиях. Об этом она рассказала ТАСС.
На этапах Гран-при России текущего сезона максимальное количество участников в парном катании было пять, минимальное — две. На этапе в Санкт-Петербурге выступят три пары.
«Так у нас уже однажды было, как-то мы вышли из этого положения. Я думаю, что надо поддерживать тренеров, которые с парами работают, это очень тяжелая и небыстрая работа, связанная с риском, — сказала Тарасова. — Не каждый родитель хочет своего ребенка в парное катание отдать. Пар никогда не бывало так же много, как танцев, но бывало, конечно, больше».
«Кризис — это когда уже нет ничего, но к этому дело идет, хорошо, что к фигурному катанию есть еще огромный интерес, но наш вид отнимает очень много времени и не дает профессии, — отметила Тарасова. — Я думаю, что надо всем заинтересованным собраться и решить, что делать с парным катанием. Где есть пары, там они и остались, в Перми сейчас Паша Слюсаренко тренирует, там всегда занимались парным катанием».
Тарасова считает, что тенденция с маленьким количеством пар распространяется и на мировое парное катание. «Так везде в мире — пар очень мало, это общая тенденция, — сказала она. — Мало людей, кто хочет приходить в свободное время с детских лет и биться, падая с высоты трех метров на любое место. Сейчас Леша Тихонов и Максим Траньков работают, эти имена на слуху у молодых родителей и детей. Нужно, чтобы в каждой спортивной школе были обязательно пары, хотя бы одна, но на это надо выделять средства».
«Сейчас на чемпионате России будет выступать восемь пар. Для такой огромной страны, где любят фигурное катание, конечно, это мало, но они все-таки есть», — добавила Тарасова.