Олимпийская чемпионка фигуристка Сотникова выступит в ледовых спектаклях в Подмосковье

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Победительница Олимпийских игр 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова и чемпион России Максим Ковтун выступят в серии ледовых шоу в рамках спортивной программы зимнего сезона в Московской области. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал фигурист Петр Чернышев.
«Постарались уйти от традиционных представлений, связанных со сказкой, и решили, что уместной будет история, объединяющая пришедших вокруг новогоднего самовара. Все они должны собраться вместе и почувствовать тепло друг друга, — сказал Чернышев. — Подтвердили уже свое участие Аделина Сотникова, чемпион России Максим Ковтун, прямиком с чемпионата России приедут чемпионы страны и призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин».
«Есть предварительная договоренность, что после чемпионата России к нам приедут свежие одиночники, парники, танцоры, и будет возможность также увидеть их вокруг самовара», — добавил он.
Серия выступлений начнется 27 декабря.