Олимпийская чемпионка фигуристка Сотникова выступит в ледовых спектаклях в Подмосковье

«Постарались уйти от традиционных представлений, связанных со сказкой, и решили, что уместной будет история, объединяющая пришедших вокруг новогоднего самовара. Все они должны собраться вместе и почувствовать тепло друг друга, — сказал Чернышев. — Подтвердили уже свое участие Аделина Сотникова, чемпион России Максим Ковтун, прямиком с чемпионата России приедут чемпионы страны и призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин».