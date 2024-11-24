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Тарасова отреагировала на совместные фотографии Плющенко и Ягудина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на совместные фотографии олимпийских чемпионов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина. Ее слова приводит Sport24.

Источник: РИА "Новости"

«Рада, что у них восстановились отношения, что они общаются. Каждый из них делает свое дело на самом высоком уровне», — заявила Тарасова.

Специалист также отметила успехи Плющенко на тренерском поприще. «Если бы Алексей тренировал, то у него тоже были бы успехи. Я всегда говорю, что он может все», — добавила Тарасова.

Ранее Ягудин и Плющенко выложили совместные фото в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). К посту спортсмены прикрепили песню Михаила Боярского «Все пройдет». При этом снимки, сделанные на трибуне, остались без подписи.