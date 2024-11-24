Софья Муравьева: «Я чувствую себя в форме. Отпустила ситуацию, но все равно остается хвост, который тянет, когда что-то не получается»

Я уже много поплакала, сейчас еще приду поплачу, еще потом поплачу. После Красноярска (где Муравьева заняла итоговое четвертое место — Спортс«“) мне было очень стыдно, как и сейчас. Я постаралась забыть это, сказать себе, что все будет: сейчас не получилось — приезжаем, пашем в три раза больше, в четыре раза больше. Так и случилось, но результата…