Роднина о нарушениях ПДД Загитовой: «Правила и законы едины для всех граждан РФ. Популярность усугубляет ее положение»

Она тоже должна оставаться безнаказанной? Да, еще раз повторяюсь, у нас правила едины для всех граждан Российской Федерации без всяких исключений, без всяких усугублений. Особенно для популярных людей? Не знаю, особенно что, но факт остается фактом.