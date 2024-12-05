Эмбер Гленн: «На тройной аксель меня вдохновила Туктамышева. Я долго изучала, как она его прыгает»

Она одна из очень редких примеров, когда тройной аксель делает не девушка с юниорским телом, а взрослая фигуристка. Это ведь совсем другая история: тело после пубертата меняется, изменяются его пропорции — поэтому и подход к самому прыжку должен быть совершенно другой. Невозможно заходить на него с той же техникой, что у девочек в 15 лет. Мой тройной аксель больше похож на мужской аксель, чем на стандартный аксель юниорок. Наверное, тут нужна другая амплитуда прыжка — и у Елизаветы было именно так. Поэтому, конечно, она была для меня примером и ролевой моделью в этом вопросе«, — передает слова фигуристки корреспондент Спортс Майя Багрянцева.»У тебя одно тело, не разрушай его". В фигурке можно расцвести в 25 — доказано американкой.