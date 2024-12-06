Камила Валиева: «Роль Крысиной королевы достаточно властная, взрослая. Мне нужно более мощно кататься и больше отдавать энергетики, чтобы всех завораживать»

«На ГУМ-катке всегда чувствуется приближение Нового года. И, честно говоря, я безумно люблю здесь кататься, какая-то особенная энергетика, особенное ощущение. И плюс еще, когда катаешься, тебе красиво, ты получаешь удовольствие от этого. Мы в прошлом году с семьей сюда ходили, с подругами сюда ходили, поэтому это одно из моих любимых мест. Роль достаточно властная, достаточно взрослая, поэтому сложностей особо нет, просто нужно мощнее кататься, все делать немного по-другому [в отличие от того], как я делала раньше. Мне нужно более мощно кататься и больше отдавать какой-то энергетики, чтобы всех завораживать. Я сказку знаю с детства, но у меня почему-то другие сказки отпечатались. Татьяна меня просто предупредила, какая будет роль. Не то чтобы сложно вжиться, просто уже были роли, где я была более сосредоточенная, более агрессивная, наверное, поэтому не так сложно. Просто нужно доработать, докатать и поменять какие-то элементы и добавить прыжки», — сказала Валиева.