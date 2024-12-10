Суд в Литве не смог принять решение по делу о лишении Дробязко гражданства

Ранее президент Литвы подписал декрет о лишении Дробязко литовского гражданства, которое она получила в порядке исключения в 1993 году. Также ее и Повиласа Ванагаса исключили из списка кавалеров ордена Гедиминаса V степени за участие в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи. В октябре 2023 года Дробязко заявила, что подала жалобу на указ президента Литвы.
«Возник вопрос о том, соответствует ли принципу равенства положение закона о гражданстве, которое устанавливает особые основания для утраты гражданства только для части лиц с двойным гражданством. Почему в эту сферу регулирования попадают только те, кто имеет определенную особенность — получение гражданства в порядке исключения. А другие, имеющие множественное гражданство, не подпадают под регулирование», — заявил во вторник судья Гедиминас Ужубалис, слова которого приводит Sputnik Литва.
Судья отметил, что основанием для лишения гражданства была указана «выраженная поддержка враждебному государству». Одним из оснований лишения гражданства могут служить действия, создающие «угрозу интересам национальной безопасности», другим — «просто публичная поддержка другого государства».
«Если преследуются интересы национальной безопасности, то почему за деяние, которое не угрожает интересам национальной безопасности, необходимо обязательно лишать гражданства?» — добавил судья.
Дело будет приостановлено до получения разъяснений конституционного суда.
Дробязко и Ванагас представляли Литву на Олимпийских играх и чемпионатах мира, где сумели завоевать одну бронзовую медаль. Пара является многократным чемпионом страны. Дробязко является уроженкой Москвы.