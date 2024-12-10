Суд в Литве не смог принять решение по делу о лишении Дробязко гражданства

«Возник вопрос о том, соответствует ли принципу равенства положение закона о гражданстве, которое устанавливает особые основания для утраты гражданства только для части лиц с двойным гражданством. Почему в эту сферу регулирования попадают только те, кто имеет определенную особенность — получение гражданства в порядке исключения. А другие, имеющие множественное гражданство, не подпадают под регулирование», — заявил во вторник судья Гедиминас Ужубалис, слова которого приводит Sputnik Литва.