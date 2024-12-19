«Они что, придурки?» Татьяна Тарасова зажгла на первом дне чемпионата России по фигурному катанию

«Никогда не видела, чтобы она так ошибалась. Никогда… Чтоб Бойкова падала — этого я не припомню с детства. И еще несколько раз ошиблась в программе. Объяснить это, мне кажется, невозможно. Мне кажется, что она в жизни так не падала. Никогда. Даже программы этой хорошей не было видно. Три ошибки в короткой — это перебор», — отметила Татьяна Анатольевна.