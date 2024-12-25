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Отказавшаяся выступать за Россию фигуристка заявила о домогательствах

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Фигуристка Анастасия Шаботова рассказала о том, как до нее домогался известный тренер.

Источник: РИА "Новости"

Шаботовой 18 лет. Она является уроженкой Москвы и представляла Россию до 2019 года, после чего сменила спортивное гражданство на украинское. На Олимпиаде 2022 года спортсменка представляла сборную Украины.

«Я попала к одному тренеру, у которого давно хотела потренироваться. Не буду называть имени, но его многие знают. После первой тренировки он ко мне подошел и говорит: “Настя, ты только не влюбляйся в меня”. А остальное, мол, хорошо. Я думаю — интересно. Конечно, это вызвало отторжение, но я маленькая девчонка, не понимаю, что от меня тренер хочет. Мне было 16 лет. Спустя короткое время мне предложили пожить у тренера, аргументируя это тем, что так добираться до катка проще. На следующий день меня в этой группе не было. Я ушла», — заявила Шаботова в интервью «Спорт-Экспрессу».