«У них все мозги уже давно отлетели». Роднина — о реакции Украины на допуск российских фигуристов

«На всякие подобные заявления со стороны Украины я много лет не реагирую, потому что у них все мозги уже давно отлетели. Я не знаю, что с ними происходит. Я давно не была на Украине, меня туда не пускали еще до начала этих событий (СВО), поэтому мне судить сложно.



Я давно нахожусь под санкциями Украины, в том числе и под судебными санкциями. Потому что много лет являюсь депутатом Государственной думы, а уже 25 февраля 2014 года наша группа побывала и в Севастополе, и в Симферополе», — цитирует Роднину РИА Новости.