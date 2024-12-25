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«У них все мозги уже давно отлетели». Роднина — о реакции Украины на допуск российских фигуристов

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возмущении Украинской федерации фигурного катания на коньках (УФФК) по решению Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских атлетов к отбору на Олимпиаду-2026.

Источник: РИА "Новости"

20 декабря совет ISU объявил о допуске к олимпийской квалификации российских фигуристов в нейтральном статусе. Федерация фигурного катания на коньках России получила право выдвинуть не более одного спортсмена, пары или дуэта в каждой дисциплине. В УФФК заявили, что «за решением стоят обман и манипуляция».

«На всякие подобные заявления со стороны Украины я много лет не реагирую, потому что у них все мозги уже давно отлетели. Я не знаю, что с ними происходит. Я давно не была на Украине, меня туда не пускали еще до начала этих событий (СВО), поэтому мне судить сложно.

Я давно нахожусь под санкциями Украины, в том числе и под судебными санкциями. Потому что много лет являюсь депутатом Государственной думы, а уже 25 февраля 2014 года наша группа побывала и в Севастополе, и в Симферополе», — цитирует Роднину РИА Новости.