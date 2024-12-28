«Это наш век!» «Динамо» выпустило новогодний ролик — с фото Медведевой, кадрами победы над «Спартаком» и песнями на мотив «Разговора со счастьем» и «Гламура&raq

Московский клуб опубликовал видео, в котором футбольный мяч выкатывается из-за дверей ГУМа и начинает падать вниз, отскакивая от загорающихся панелей. На фоне демонстрируются ролики и фотографии различных памятных моментов из 2024-го. В их числе — признание Константина Тюкавина лучшим игроком сезона-2023/24 по версии РФС, выпуск различных коллекций фирменной одежды, победа над «Спартаком», взаимодействие с фигуристкой Евгенией Медведевой и другие эпизоды. При этом мелькают такие надписи, как «Яшин — лучший наш человек», «Это наш век!», «Динамо» — это лайфстайл«. На видео наложены песни на мотив “Разговора со счастьем” из кинофильма “Иван Васильевич меняет профессию” и трека “Гламур” за авторством nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, Wipo.