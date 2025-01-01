Ирина Роднина: «Овечкин играет в свое удовольствие, а не гонится за Гретцки. Наверняка он еще что-то выиграет, главное — вернуться в боевой строй после травмы»

«Я думаю, что Александр Овечкин не ведет гонку за рекордом Уэйна Гретцки. Он играет и играет в свое удовольствие, с хорошим настроением и при этом очень ответственно. И наверняка он еще что-то выиграет, для него сейчас самое главное — вернуться в боевой строй после травмы. Партнеры по команде помогают ему, потому что его голы часто ведут к победе. Наверное, “Вашингтон” тем и силен, что все выступают друг за друга. Такой рекорд Овечкина, наверное, будет приятен каждому из игроков команды. Тем более когда ты сам приложил свои усилия к этому великому достижению», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина. Овечкин поздравил фанатов с Новым годом: «2024-й выдался непростым, но я ощущал вашу поддержку. Спасибо каждому из вас! Буду двигаться шаг за шагом и радовать своей игрой».