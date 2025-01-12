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Фигуристы Хавронина и Нарижный могут пропустить конец сезона

Ранее танцевальный дуэт снялся с показательных выступлений чемпионата России в Омске.

Источник: РИА "Новости"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 января. /ТАСС/. Бронзовые призеры чемпионата России по фигурному катанию Ирина Хавронина и Девид Нарижный могут пропустить конец сезона из-за травмы партнера. Об этом ТАСС сообщил тренер танцоров Денис Самохин.

Фигуристы завоевали бронзу национального чемпионата в Омске, однако позже снялись с показательных выступлений. Как пояснил ТАСС Самохин, это было связано с обострением травмы спортсмена, которое началось еще на московском этапе российской серии Гран-при.

«На данный момент мы занимаемся лечением колена Девида, и сейчас нам предстоит решение либо о продолжении сезона, либо о более углубленном лечении. Проще говоря — операции. Если второй вариант, то вся оставшаяся часть сезона у ребят вылетит — и финал Гран-при, и Кубок Первого канала», — рассказал Самохин.