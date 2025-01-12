Фигуристы Хавронина и Нарижный могут пропустить конец сезона

«На данный момент мы занимаемся лечением колена Девида, и сейчас нам предстоит решение либо о продолжении сезона, либо о более углубленном лечении. Проще говоря — операции. Если второй вариант, то вся оставшаяся часть сезона у ребят вылетит — и финал Гран-при, и Кубок Первого канала», — рассказал Самохин.