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Агата Петрова: «С Туктамышевой очень интересно работать. Думаю, у нее есть тренерский дар»

— Твою коллегу по группе Лизу Туктамышеву иногда можно увидеть на соревнованиях в роли тренера. Она помогает тебе советами?
Источник: Спортс"

— Бывало, особенно на сборах. Она раскатывала нас, дала много интересных советов и упражнений. Это же Елизавета! Чемпионка мира! С ней очень интересно работать. Сейчас она меньше появляется у нас на занятиях — шоу, разъезды. Но мы всегда ждем ее на льду, всегда рады ей. Она веселая, позитивная. Думаю, что у нее есть тренерский дар. Она хороша в этом деле.

— Есть ли элемент ультра-си, который ты могла бы исполнить в ближайшее время?

— Ближе всего четверной тулуп. В прошлом сезоне я делала его с обычными руками, а в этом — возникла идея переучить его с руками наверх. И у меня получилось. Сейчас больше внимания четверному я уделяю на удочке, — сказала Петрова.

«Если бы за тренерство и шоу платили одинаково, возможно, я выбрала бы первое». Лиза Туктамышева в новой роли.