Агата Петрова: «С Туктамышевой очень интересно работать. Думаю, у нее есть тренерский дар»

— Бывало, особенно на сборах. Она раскатывала нас, дала много интересных советов и упражнений. Это же Елизавета! Чемпионка мира! С ней очень интересно работать. Сейчас она меньше появляется у нас на занятиях — шоу, разъезды. Но мы всегда ждем ее на льду, всегда рады ей. Она веселая, позитивная. Думаю, что у нее есть тренерский дар. Она хороша в этом деле.