Шоу Тутберидзе в Минске перенесли в связи с Кубком Первого канала

Кубок Первого канала пройдет
«Шоу Этери Тутберидзе в Минске пройдет в другие даты в рамках апрельского тура в связи с участием фигуристов в Кубке Первого канала. Все купленные билеты остаются действительными», — сообщили организаторы.
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Ледовое шоу Этери Тутберидзе в Минске пройдет в другие даты в связи с выступлением фигуристов на Кубке Первого канала. Об этом ТАСС сообщили организаторы шоу.
Кубок Первого канала пройдет
«Шоу Этери Тутберидзе в Минске пройдет в другие даты в рамках апрельского тура в связи с участием фигуристов в Кубке Первого канала. Все купленные билеты остаются действительными», — сообщили организаторы.