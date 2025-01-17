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Шоу Тутберидзе в Минске перенесли в связи с Кубком Первого канала

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Ледовое шоу Этери Тутберидзе в Минске пройдет в другие даты в связи с выступлением фигуристов на Кубке Первого канала. Об этом ТАСС сообщили организаторы шоу.

Источник: Reuters

Кубок Первого канала пройдет 15—16 марта в Челябинске. Планировалось, что шоу в Минске состоится 15 марта.

«Шоу Этери Тутберидзе в Минске пройдет в другие даты в рамках апрельского тура в связи с участием фигуристов в Кубке Первого канала. Все купленные билеты остаются действительными», — сообщили организаторы.