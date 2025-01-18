Фигуристка Петросян стала победительницей чемпионата России по прыжкам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян заняла первое место на чемпионате России по прыжкам. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.
Победительница набрала 119,38 балла. Второе место заняла Софья Муравьева (111,81 балла), бронзовым призером стала Анна Фролова (110,54).
Петросян 17 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка два года подряд побеждала на чемпионате России, в сезоне-2021/22 она заняла третье место. Спортсменка также является двукратной победительницей финала Гран-при России (2023, 2024), серебряным призером первенства России среди юниоров (2021) и чемпионата России по прыжкам (2024).
Победительница соревнований получит 1 млн рублей. Серебряный призер заработает 500 тыс. рублей, бронзовый — 250 тыс. рублей.
Чемпионат России по прыжкам проводится в третий раз. В прошлом году победительницей также стала Петросян. Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся 19 января командным турниром.