Фигуристка Петросян стала победительницей чемпионата России по прыжкам

Петросян 17 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка два года подряд побеждала на чемпионате России, в сезоне-2021/22 она заняла третье место. Спортсменка также является двукратной победительницей финала Гран-при России (2023, 2024), серебряным призером первенства России среди юниоров (2021) и чемпионата России по прыжкам (2024).